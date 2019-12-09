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Дочь Заворотнюк сделала важное заявление по поводу своего бизнеса

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Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы, сообщила о том, что решила закрыть свой бизнес, связанный с продажей одежды и аксессуаров. Напоминаем, что в

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы, сообщила о том, что решила закрыть свой бизнес, связанный с продажей одежды и аксессуаров.

Напоминаем, что в осенние месяцы текущего года Анна сообщила об открытии первого шоурума одежды, базировавшегося на основе ее собственного бренда, в столице России. Однако данное мероприятие прошло весьма тихо, так как новоявленная бизнес-леди не стала приглашать на банкет СМИ, сообщив, что он подготовлен «для своих».

Теперь же Заворотнюк отметила, что больше никак не связана с продажей вещей, поэтому попросила всех желающих задавать вопросы по поводу одежды на официальной страничке бренда. Если же говорить о состоянии ее матери, то Анна до сих пор не дает никаких комментариев по этому поводу.

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