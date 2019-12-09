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Блогер Уткин посчитал высказывание Запашного признаком дегенеративного ума

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Несколько дней назад Эдгард Запашный выразил мнение, что с футбольными фанатами, нецензурно выражающими на трибунах во время матчей, необходимо жестко

Несколько дней назад Эдгард Запашный выразил мнение, что с футбольными фанатами, нецензурно выражающими на трибунах во время матчей, необходимо жестко разобраться — «покрошить» и переломать им части тела, чтобы они начали разговаривать на «Вы».

Его слова прокомментировал блогер Василий Уткин, который сообщил, что акции болельщиков предназначены для донесения «того, что должно было», и замолчать их невозможно. Уткин отмечает, что в этом смысле проанализировать высказывание Запашного, который всю жизнь занимается тем, что мучает животных, очень интересно.

Слова Запашного, как считает Уткин, являются признаком дегенеративного ума, за которые он уже получил в социальных сетях и в ответ заявил, что люди не умеют справлять с эмоциями.

Блогер замечает, что именно это является проблемой. Люди сначала включают силу, но, столкнувшись с противодействием, заявляют, что противники не справляются с эмоциями. По мнению Уткина, тигр владеет русским языком лучше, чем некоторые живодёры.

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