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Житель Ямала «выгуливал» собаку, привязав ее к автомобилю

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В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как житель Ноябрьска (ЯНАО) «выгуливает» своего пса, привязав его к машине. Правоохранители начали п

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как житель Ноябрьска (ЯНАО) «выгуливает» своего пса, привязав его к машине. Правоохранители начали проведение проверки по факту случившегося.

Ролик был размещен местным телевизионным каналом. Его записал на видеорегистратор другой водитель. На размещенных кадрах показан необычный способ выгула домашнего животного: мужчина привязал его к транспортному средству, сел в него, а потом поехал по двору. Он остановился только тогда, когда заметил, что питомец чуть было не оказался под колесом автомобиля.

Выйдя из машины, мужчина отвязал пса, а потом попытался ударить его. В местном Управлении МВД отметили, что получили недавно заявление о том, что местный житель плохо обращается с животным. Позднее полицейские установили личность обвиняемого. Сейчас с ним ведутся беседы.Житель Ямала «выгуливал» собаку, привязав ее к автомобилю

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