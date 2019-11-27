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В центре Читы внедорожник Lexus протаранил катафалк

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В центральном районе города Чита внедорожник «Лексус» врезался в катафалк. Данный инцидент произошел сегодня, 27 ноября. Вначале данная информация был

В центральном районе города Чита внедорожник «Лексус» врезался в катафалк. Данный инцидент произошел сегодня, 27 ноября.

Вначале данная информация была опубликована свидетелями произошедшего в социальных сетях, а затем ее подтвердили представители Управления ГИБДД по Забайкалью. Дорожная авария случилась на пересечении двух улиц: Нечаева и Журавлева. Согласно предварительным сведениям, водитель Lexus не уступил дорогу «Газели».

Информации о пострадавших не поступало. Очевидцы инцидента отмечают, что движение по данному участку дороги в настоящее время значительно осложнено. На месте аварии работают сотрудники полиции, пытающиеся выяснить все обстоятельства случившегося.

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