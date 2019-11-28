В массовой аварии в Брянске пострадал один человек

Вчера, 27 ноября, в городе Брянск произошла массовая дорожная авария с участием нескольких автомобилей. Как минимум один человек получил серьезные травмы.

В местном отделении ГИБДД сообщили, что инцидент произошел примерно в одиннадцать часов утра на улице Карачижской. Молодой сотрудник автомастерской, двигаясь на машине BMW, принадлежащей клиенту, осуществил обгон, не убедившись в его безопасности. В итоге он врезался в микроавтобус Mercedes-Benz, а потом столкнулся с «четырнадцатой».

Окончательно потеряв управление над автомобилем, водитель немецкой иномарки наехал на гараж, что привело к переворачиванию машины. От BMW отлетело колесо, которое упало на внедорожник Mitsubishi Pajero. Работник автосервиса получил перелом ноги и ключицы.