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В массовой аварии в Брянске пострадал один человек

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Вчера, 27 ноября, в городе Брянск произошла массовая дорожная авария с участием нескольких автомобилей. Как минимум один человек получил серьезные тра

Вчера, 27 ноября, в городе Брянск произошла массовая дорожная авария с участием нескольких автомобилей. Как минимум один человек получил серьезные травмы.

В местном отделении ГИБДД сообщили, что инцидент произошел примерно в одиннадцать часов утра на улице Карачижской. Молодой сотрудник автомастерской, двигаясь на машине BMW, принадлежащей клиенту, осуществил обгон, не убедившись в его безопасности. В итоге он врезался в микроавтобус Mercedes-Benz, а потом столкнулся с «четырнадцатой».

Окончательно потеряв управление над автомобилем, водитель немецкой иномарки наехал на гараж, что привело к переворачиванию машины. От BMW отлетело колесо, которое упало на внедорожник Mitsubishi Pajero. Работник автосервиса получил перелом ноги и ключицы.

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