В Кузбассе девятиклассница украла из магазина восемь бутылок шампанского

В Управлении МВД по Кемеровской области сообщили о том, что 15-летняя жительница Прокопьевска украла из магазина 8 бутылок шампанского. Теперь ее могут посадить на 5 лет.

После получения заявления о краже алкогольных напитков из супермаркета сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных действий, благодаря которым они выяснили, что шампанское украла местная девятиклассница. Когда мать подростка находилась на работе, школьница пригласила к себе приятеля, вместе с которым начала распивать пиво. Вскоре спиртное кончилось, и тогда она направилась в магазин, разбив стекло и забрав бутылки.

По отношению к девочке было возбужденное уголовное дело. На мать подростка составили административный протокол, а приятель школьницы должен будет заплатить штраф в размере 3 000 рублей за то, что вовлек несовершеннолетнюю в распитие алкоголя.