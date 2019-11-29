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В Кузбассе девятиклассница украла из магазина восемь бутылок шампанского

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В Управлении МВД по Кемеровской области сообщили о том, что 15-летняя жительница Прокопьевска украла из магазина 8 бутылок шампанского. Теперь ее могу

В Управлении МВД по Кемеровской области сообщили о том, что 15-летняя жительница Прокопьевска украла из магазина 8 бутылок шампанского. Теперь ее могут посадить на 5 лет.

После получения заявления о краже алкогольных напитков из супермаркета сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных действий, благодаря которым они выяснили, что шампанское украла местная девятиклассница. Когда мать подростка находилась на работе, школьница пригласила к себе приятеля, вместе с которым начала распивать пиво. Вскоре спиртное кончилось, и тогда она направилась в магазин, разбив стекло и забрав бутылки.

По отношению к девочке было возбужденное уголовное дело. На мать подростка составили административный протокол, а приятель школьницы должен будет заплатить штраф в размере 3 000 рублей за то, что вовлек несовершеннолетнюю в распитие алкоголя.

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