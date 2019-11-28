В Челябинске восьмиклассница покончила жизнь самоубийством

В информационном агентстве Znak.com, сославшись на источник в полиции, сообщили о том, что четырнадцатилетняя жительница Челябинска совершила самоубийство.

Это ужасное происшествие случилось в одном из жилых зданий, расположенных на улице Ворошилова. Тело восьмиклассницы без признаков жизни было обнаружено вчера, 27 ноября, в вечерние часы. Врачи не смогли спасти девочку. В СК РФ по региону начали проведение проверки по факту смерти несовершеннолетней.

В СМИ отмечают, что около недели назад в этом же Курчатовском районе покончить с собой пыталась пятнадцатилетняя девочка. К счастью, медики смогли помочь ребенку. В настоящее время неизвестно, из-за чего девочки решили свести счеты с жизнью.