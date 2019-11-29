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В Чебаркуле выясняют причину почти одновременной смерти матери и дочери

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Людмила Коркина, пожилая жительница Чебаркуля, в течение последнего года пытается добиться объективного расследования причин смерти ее дочки и внучки.

Людмила Коркина, пожилая жительница Чебаркуля, в течение последнего года пытается добиться объективного расследования причин смерти ее дочки и внучки. Они обе скончались почти одновременно в местной больнице.

По словам пенсионерки, вначале весной прошлого года в медицинское учреждение была доставлена ее дочь, у которой была диагностирована пневмония. Через несколько дней после смерти женщины в ту же больницу госпитализировали внучку Коркиной с похожими симптомами. Она просила перевести пациентку в Челябинск, но ей отказали. Вскоре девушка тоже умерла.

После случившейся трагедии Коркина попыталась выяснить, из-за чего именно умерли дорогие ей люди. Она обратилась в Фонд ОМС, который провел оценку качества оказанных медицинских услуг и не обнаружил никаких несоответствий. Расследованием этого дела занялось местное Управление СК РФ.

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