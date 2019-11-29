Саратовец изнасиловал молодую мать, пока его подельник отвлекал ребенка

В суд передано дело об изнасиловании и ограблении молодой матери двумя мужчинами из Саратова. Преступление было совершено в феврале текущего года.

По словам представителей Управления СКР по региону, пострадавшая вместе со своим сыном направлялась к подруге, когда к ней начали приставать двое мужчин, распивавших на улице пиво. Один из обвиняемых отвел мальчика в сторону и начал с ним говорить, пока второй насиловал мать ребенка. Затем у потерпевшей забрали телефон и сумку.

Женщина написала заявление в полицию, и вскоре стражам правопорядка удалось задержать преступников. При досмотре одного из подозреваемых был найден телефон жертвы. Он признал свою вину в грабеже, однако его приятель опровергает все обвинения в изнасиловании. Вскоре их дело будет рассмотрено в суде.