Опера поспорили на секс с покончившей с собой следовательницей в Сочи

В информационном агентстве «КП-Кубань» сообщают о том, что оперативники могли поспорить на первый секс с молодой следовательницей Марией Клочковой, которая покончила жизнь самоубийством.

В СМИ сообщают, что тридцатилетний оперативник, работающий в Хостинском отделе полиции, мог решить переспать с новобранкой, проработавшей у них около четырех месяцев, из-за спора со своими коллегами. При проверке на детекторе лжи мужчина отметил, что 23-летняя Клочкова добровольно поехала с ним в гостиницу, однако не предупредила о своей девственности. В итоге из-за неаккуратного полового акта она попала в больницу.

Когда девушку выписали из больницы, и она вернулась на работу, коллеги начали всячески издеваться над ней, так как оперативник все рассказал своим друзьям. Скорее всего, Мария не выдержала унижений и решила свести счеты с жизнью. Следовательница скончалась прямо на рабочем месте.