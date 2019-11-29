Модель Playboy из Ростова Мария Лиман показала сексуальное фото с подругой

Модель Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону опубликовала новое откровенное фото, в котором снялась также её подруга Екатерина Ширяева.

На снимке девушки стоят, тесно прижавшись грудью, и смотря друг другу в глаза. Мария придерживает Екатерину за подбородок, а та обнимает её за талию. Самым пикантным является то, что весь гардероб девушек составляют лишь ультра-короткие джинсовые шортики. Впрочем, благодаря позе и тому, как девушки держат руки, излишне откровенных подробностей увидеть не получится.

В подписи к фотографии Лиман попросила своих подписчиков догадаться о том, что же именно она сказала своей подруге, а также сообщает, что она её обожает.

За время, прошедшее с публикации, фото набрало уже более 16 тысяч «лайков», и множество восторженных комментариев от поклонников.