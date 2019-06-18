Летчики НАТО завидуют компоновке истребителей МиГ-35

Североатлантический Альянс не имеет таких истребителей как МиГ-35, поэтому зарубежные летчики завидуют пилотам РФ. Об этом рассказал российский эксперт Андрей Красноперов.

По словам специалиста, российская новинка уже успела получить прозвище «боевой акробат». Ее назвали так из-за невероятной маневренности. Он добавил, что этот самолет относится к технике поколения 4++. От пятого он отличается только отсутствием современных стелс-технологий.

Красноперов отмечает, что при разработке новейшего истребителя были применены материалы, не способные полностью поглотить радиоволны, поэтому его все же могут засечь радары. Однако по всем остальным характеристикам он в полной мере соответствуем стандартам пятой генерации. Тем не менее, у НАТО отсутствуют самолеты со столь удачной компоновкой, что вызывает зависть у ее пилотов.