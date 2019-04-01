Россия смогла завладеть секретной авиабомбой США

Российским военным удалось заполучить в свое распоряжение управляемую авиационную бомбу GBU-29, которая была сброшена на территорию Сирии.

Согласно опубликованной порталом Avia.pro информации ВВС Израиля нанесли по пригороду Алеппо авиаудар, в результате которого одна из бомб не разорвалась, получив минимальное количество повреждений. В результате ее забрали военные из РФ. Были также опубликованы фотоснимки, на которых можно заметить саму GBU-39.

В скором времени специалисты примутся за изучение полученного оружия. Благодаря исследованию его конструкции военные инженеры смогут улучшить нынешние системы ПВО для борьбы с подобными бомбами. К тому же конструкторы смогут создать на ее основе свои версии планирующих авиабомб.