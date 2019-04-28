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Опубликован список самых недолговечных автомобилей

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Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования. Первую строчку заняла китай

Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования. Первую строчку заняла китайская модель Lifan X50.

По словам владельцев авто, у него часто ломается электроника и различные механические объекты, расположенные в салоне. На 2-м месте оказался отечественный кроссовер Chevrolet Niva, обладающий ужасным интерьером, проблемы с которым возникают уже через несколько месяцев после покупки.

Далее идет французская модель Renault Duster с не очень качественной сборкой, при которой использовались ультрабюджетные материалы. Четвертую строчку занял Chevrolet Cruze, у которого часто возникают неисправности с АКП и системой охлаждения мотора. Последнее место получил Citroen C4 второй генерации из-за своей слабой подвески и низкокачественной коробки передач.

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