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Астрономия

Загадочная планета X оказалась суперземлей

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Взято с Pixabay

Исследователи космоса из США выяснили, что загадочная планета X, которая может оказаться 9-м полноправным членом нашего планетарного скопления, является суперземлей, так как она тяжелее Земли почти в десять раз.

Благодаря проведенному анализу ученые определили, что найденный ими космический объект находится в 1,5 раза ближе к нашей звезде, чем отмечалось ранее. Астрономы считают, что он расположен на орбите с огромной полуосью 59,6 миллиарда километров.

Это исследование было проведено Константином Батыгином и Майклом Брауном, которые около трех лет назад заявили о нахождении космического тела, расположенного за границами орбиты Плутона и имевшего схожие с Нептуном размеры. Летом 2017 года специалисты из Университета штата Аризона допустили наличие в Солнечной системе 9-й планеты.

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