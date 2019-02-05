Apple начала продажу восстановленных смартфонов iPhone X

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В интернет-магазине Apple началась уникальная акция, в рамках которой жители Великобритании и США могут приобрести восстановленные гаджеты iPhone X по низкой цене.

Версию с 64 ГБ постоянной памяти можно купить «всего» за 769 долларов (около 50 тысяч рублей), а за смартфон с 256 ГБ компания просит 900 долларов (около 59 тысяч рублей). Стоит отметить, что хоть данная модель и вышла 1,5 года назад, однако она все равно может похвастаться неплохой производительностью.

Компания сертифицировала отремонтированные гаджеты и хорошенько протестировала их. У них заменены дисплей, аккумулятор и другие элементы. К тому же они упакованы в новые коробки и идут со всеми нужными аксессуарами.