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ГАДЖЕТЫ

Apple начала продажу восстановленных смартфонов iPhone X

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категория: ГАДЖЕТЫ
Взято с Pixabay

В интернет-магазине Apple началась уникальная акция, в рамках которой жители Великобритании и США могут приобрести восстановленные гаджеты iPhone X по низкой цене.

Версию с 64 ГБ постоянной памяти можно купить «всего» за 769 долларов (около 50 тысяч рублей), а за смартфон с 256 ГБ компания просит 900 долларов (около 59 тысяч рублей). Стоит отметить, что хоть данная модель и вышла 1,5 года назад, однако она все равно может похвастаться неплохой производительностью.

Компания сертифицировала отремонтированные гаджеты и хорошенько протестировала их. У них заменены дисплей, аккумулятор и другие элементы. К тому же они упакованы в новые коробки и идут со всеми нужными аксессуарами.

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