Подростка заставили сменить толстовку с обнаженным плечом Мэрилин Монро

Жительница Юты была неприятно удивлена тем, что ее дочери пришлось менять свою толстовку в школе за нарушение дресс-кода. Видимо причина заключалась в рисунке знаменитости, изображенном на одежде.

Когда мать девочки спросила у сотрудников школы, как именно толстовка нарушает дресс-код учебного заведения, то их объяснение оставило ее в недоумении.

Кэти Фаберт отметила, что ее дочке нравится Мэрилин Монро, поэтому у нее имеется сразу несколько толстовок, на которых изображена эта американская икона стиля.

«13-летние подростки часто надевают толстовки, идя в школу в Саут-Огдене. На них могут быть изображены самые разные знаменитости. Далеко не редкость, когда рядом с Мэрлин Монро оказывается изображение рэпера Тупака Шакура», – отметила Фаберт.

В среду дочь вернулась из школы и рассказала матери о том, что школьный работник заставил ее сменить толстовку. «Она сказала мне, что нарушила своей одеждой дресс-код заведения, из-за чего у нее и возникли проблемы с сотрудниками школы», – сообщила Фаберт журналистам.

Когда она спросила свою дочь, почему толстовка не соответствует дресс-коду, то та ответила, что не знает. В четверг утром Фаберт вместе с дочерью отправилась в школу, чтобы выяснить, в чем заключается проблема.

«Я спросила, соответствует ли толстовка дресс-коду? Мне ответили, что нет. Тогда я захотела узнать, в чем причина?», – пересказывает Фаберт разговор с заместителем директора учебного заведения.

Оказалось, что заместителю директора не понравился внешний вид Мэрилин Монро, изображенный на толстовке – дело в том, что ее плечо было обнажено. По его словам, именно представленный на свитере образ знаменитости нарушил дресс-код.

«Он сказал, что если Мэрилин Монро на толстовке не соответствует школьному дресс-коду, то значит и сама вещь нарушает его», – отметила Фаберт. Она добавила, что сложилась конфронтационная ситуация, а заместитель директора действовал непрофессионально.

«Затем он просто уставился на лицо моей дочки. Я тоже посмотрела на нее и увидела, что она вот-вот расплачется. Поэтому решила уйти из школы вместе с дочерью», – добавила жительница Юты.

Она отметила, что не стала отправлять дочь в школу в четверг. Позднее в этот же день ей позвонил директор и сообщил, что толстовка на самом деле не нарушала дресс-код. Он также добавил, что собирается провести совещание с персоналом, на котором обсудит политику дресс-кода.

«Вместо того чтобы следить за соблюдением настоящего дресс-кода… эти учителя пытаются навязать детям собственное мнение по поводу того, что они должны носить», – заявила обеспокоенная мать. Фаберт добавила, что директор не стал говорить о том, может ли ее дочь вновь надеть толстовку с Монро.

«Все просто вышло из-под контроля. Речь ведь идет об обычной толстовке, а они превратили ее в нечто незаконное, чем расстроили мою дочь, ведь ей она действительно очень нравилась», – сказала в конце Фаберт.

Позднее представители школьного округа Вебера направили официальное заявление в СМИ по поводу данной ситуации. В нем говорится следующее:

«У нас действительно возникла вчера проблема со студенткой, которая, по мнению сотрудника учебного заведения, нарушила дресс-код. Ей предложили надеть что-нибудь другое. Директор сейчас находится в процессе пересмотра данного решения. Мы собираемся тесно сотрудничать с учащейся и ее семьей, чтобы надлежащим образом решить эту проблему».