Во время дебатов Жириновский перешел на турецкий язык и обещал заговорить на татарском

В рамках очередных теледебатов между кандидатами в российские президенты, прошедших на Первом канале, была обсуждена тема культурного разнообразия России. Во время своего выступления Владимир Жириновский отметил, что тюркоязычным народам наверняка было бы приятно, если бы руководитель страны умел говорить не только на русском, но и на их языках.

Сначала лидер ЛДПР заговорил на турецком языке, призвав представителей туркоязычных народов отдать за него свои голоса, а затем пообещал, что обратиться к ним на татарском языке.

Однако после этого Жириновский отметил, что собирается включить изучение местных и иностранных языков в число необязательных. По его мнению, российский гражданин не обязан знать сразу несколько государственных языков.