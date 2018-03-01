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Командующий РВСН: МБР «Сармат» заменит «Воеводу»

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категория: Без рубрики

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетный комплекс «Воевода» будет заменен новейшей межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Испытания ракеты «Сармат» начались в декабре прошлого года. Как отметили представители Минобороны РФ, они прошли успешно.

Стоит добавить, что МБР сильно отличается от предшественников своими характеристиками. Сергей Каракаев добавил, что сейчас в мире нет аналогов ракете «Сармат».

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» оснащена последними средствами противодействия, что позволяет ей преодолевать любые противоракетные установки.

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