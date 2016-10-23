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Уничтоженную 60 лет назад реку в Калифорнии удалось возродить

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категория: Без рубрики, ГЕОГРАФИЯ, ПРИРОДА

В Калифорнии при активной поддержке правительства энтузиастам удалось совершить чудовозродить пересохшую более полувека назад вторую по величине реку штата.

Русло реки на протяжении более 240 километров впервые заполнилось водой с момента ее пересыхания 60 лет назад.

Проект объединил экологов и активистов. Они надеются, что со временем удастся добиться и восстановления популяции лосося, который ранее во время существования реки поднимался по этому водоему в предгорья СьерраНевада на нерест.

Как ожидается, разведение лосося можно будет начать уже через 2 года. При чем отстаивать право восстанавливать популяцию специалистам пришлось в суде.

Проект вырос из первоначальных рамок сметы. Его расчетная стоимость 800 миллионов долларов за время реализации проекта возросла до 1,7 миллиарда.

Также не уложились специалисты и по времени: завершение проекта ожидалось в 2012 году, но его реализация продлена как минимум до 2022 года.

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