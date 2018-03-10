Ведущий «Первого канала» Артем Шейнин прокомментировал недавний инцидент, произошедший между ним и украин ...
-
Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
Артем Шейнин рассказал о нападении украинского десантника
-
Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
Украинский десантник напал на российского ведущего Артема Шейнина в Италии
-
СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
СМИ: раскрыты подробности расследования падения Ан-26 в Сирии
-
-
В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени
В Минобороны сообщили об успешном испытании интеллектуальной ракеты-мишени
-
В Киеве жестоко избили депутата Верховной Рады
В Киеве жестоко избили депутата Верховной Рады
-
Михаил Ефремов прокомментировал скандал на гастролях в самарском театре
Михаил Ефремов прокомментировал скандал на гастролях в самарском театре
-
-
Пентагон заявил о способности американских подлодок уничтожить Россию
Пентагон заявил о способности американских подлодок уничтожить Россию
-
СМИ: Буффон собирается завершить карьеру в конце сезона
СМИ: Буффон собирается завершить карьеру в конце сезона