Сотрудники информационного издания Associated Press сообщили, что на юге от Каира группе археологов удало ...
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Археологи нашли в Египте древний некрополь жрецов
Археологи нашли в Египте древний некрополь жрецов
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В центре полетов NASA обнаружены следы сотен динозавров
В центре полетов NASA обнаружены следы сотен динозавров
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Эксперты: динозавры вымерли из-за столкновения карликовых планет
Эксперты: динозавры вымерли из-за столкновения карликовых планет
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Первые поселенцы Америки прибыли с территории современной России
Первые поселенцы Америки прибыли с территории современной России
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Археологи обнаружили в Мексике древнюю модель Вселенной
Археологи обнаружили в Мексике древнюю модель Вселенной
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Ученые обнаружили древнейшего предка многоклеточных организмов
Ученые обнаружили древнейшего предка многоклеточных организмов
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В Иерихоне найдена подводка для глаз возрастом 5 тысяч лет
В Иерихоне найдена подводка для глаз возрастом 5 тысяч лет
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Исследователи доказали, что 3,5 млрд лет на Земле уже существовала жизнь
Исследователи доказали, что 3,5 млрд лет на Земле уже существовала жизнь