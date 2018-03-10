В индийский городок Индаур по неизвестной причине пробрался леопард, пришедший прямиком из джунглей. Оказ ...
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В Индии леопард напал на мужчину на одной из улиц Индаура
В Индии леопард напал на мужчину на одной из улиц Индаура
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Ученые по-новому расшифровали предсказания Нострадамуса, заявив о расколе Земли
Ученые по-новому расшифровали предсказания Нострадамуса, заявив о расколе Земли
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Ученые нашли в Антарктиде огромную популяцию пингвинов Адели
Ученые нашли в Антарктиде огромную популяцию пингвинов Адели
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В Индонезии на свет появился теленок с «кошачьей мордой»
В Индонезии на свет появился теленок с «кошачьей мордой»
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На видео попала жестокая схватка медведицы и тигра
На видео попала жестокая схватка медведицы и тигра
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Исследователи раскрыли тайну Балтийского НЛО
Исследователи раскрыли тайну Балтийского НЛО
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Археологи нашли в Египте древний некрополь жрецов
Археологи нашли в Египте древний некрополь жрецов
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Ученые доказали возможность черных дыр стирать прошлое
Ученые доказали возможность черных дыр стирать прошлое