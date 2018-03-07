На зарубежном портале ufoevidence.org было опубликовано исследование Престона Деннетта – известного запад ...
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Уфологи: Собаки могут чувствовать приближение НЛО
Уфологи: Собаки могут чувствовать приближение НЛО
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Лагранж L5: там, где раньше не бывала еще ни одна миссия
Лагранж L5: там, где раньше не бывала еще ни одна миссия
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Виртуальная реальность помогает в исследовании человеческой памяти
Виртуальная реальность помогает в исследовании человеческой памяти
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Невероятные фотографии ученых, собирающих лаву в действующих вулканах
Невероятные фотографии ученых, собирающих лаву в действующих вулканах
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Полярный медведь и собака: видеозапись необычной встречи
Полярный медведь и собака: видеозапись необычной встречи
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Чтиво для уфолога: «Контакты с НЛО в Италии»
Чтиво для уфолога: «Контакты с НЛО в Италии»
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Многие подержанные пластмассовые игрушки угрожают здоровью детей
Многие подержанные пластмассовые игрушки угрожают здоровью детей
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Есть ли пальцы у лошадей и сколько их?
Есть ли пальцы у лошадей и сколько их?