Трагедия потери военного корреспондента Евгения Поддубного поразила журналистское сообщество. Его коллега Александр Сладков в своем Telegram-канале выразил глубокое сожаление: “Погиб наш брат”. Сладков описал Поддубного как человека, который “погиб в строю, как и положено настоящему мужчине”.

Смерть Поддубного подтверждена источниками НТВ, хотя официального сообщения от властей пока не последовало. Военкор Юрий Котенок сообщил, что Поддубный был убит в Курской области, когда на его машину было совершено нападение с использованием FPV-дрона. Поддубный в тот момент освещал последствия обстрела Суджанского района после атак ВСУ.

Евгений Поддубный также был членом жюри журналистской премии, основанной Никитой Цицаги, другим погибшим корреспондентом. Обе потери подчеркивают огромные риски, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие военные конфликты.