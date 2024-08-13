Исследователи из Университета Флориды и Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США выявили потенциальные риски, связанные с избыточным употреблением оливкового масла первого отжима. Несмотря на его популярность в средиземноморской диете и общепринятое мнение о пользе для снижения уровня “плохого” холестерина, новые данные указывают на возможные негативные последствия для людей с сердечными заболеваниями.

В ходе исследования специалисты анализировали взаимодействие оливкового масла с низкокалорийными растительными продуктами и пришли к выводу, что такое сочетание может способствовать развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается тех, кто уже имеет предрасположенность к таким заболеваниям.

Оказалось, что даже небольшое количество насыщенных жиров, содержащихся в оливковом масле, может неблагоприятно влиять на обработку холестерина печенью, повышая его уровень в крови. Это увеличивает риск развития таких серьезных состояний, как инсульт и сердечный приступ.

Исследователи рекомендуют людям, страдающим сердечными заболеваниями, ограничить употребление оливкового масла, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья.