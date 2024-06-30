В Северной Каролине аллигатор занял дорогу и старался покусать проезжающие машины

Огромную рептилию, в пятницу (28 июня) бросавшуюся на автомобили посреди темной дороги в округе Брансуик, удалось прогнать лишь после того, как пожарные применили новаторский метод – окатили аллигатора из брандспойта. Источник: Fox News.

Как сообщает американское издание, почти четырехметровый аллигатор заблокировал движение около часа ночи в г. Бойлинг-Спринг-Лейкс, расположенном к югу от Уилмингтона.

«Этот разгневанный хищник улегся посреди дороги и бросался на проезжающих автомобилистов», – рассказали в пожарной службе Бойлинг-Спринг-Лейкс.

По словам представителя службы, офис шерифа округа Брансуик обратился за помощью к пожарным, «решив, что справиться с 3,7-метровым аллигатором в одиночку им не под силу».

Но прибывшие пожарные обнаружили, что даже они ничего не могут сделать со здоровенной рептилией, пока не решили испробовать другой подход.

«После того, как первая попытка перевести этого пешехода через дорогу нам не удалась, мы воспользовались средством, которым владеем лучше всего – пустили в него воду», – сообщили пожарные.

Вода против аллигатора

Пожарная служба Бойлинг-Спринг-Лейкс опубликовала фото, на которых ее сотрудники окатывают взбешенную рептилию водой из пожарного шланга.

«После того, как аллигатор принял мягкий душ, чтобы побудить его покинуть дорогу, он, наконец, решил, что с него хватит контактов с цивилизацией и вернулся в свою более естественную среду обитания», – сообщили в пожарной службе.

В офисе шерифа округа Браунсвик выразили благодарность пожарным за поддержку, отметив, что эвакуация «этого здоровяка» с дороги в безопасное место, с большой вероятностью, спасла жизнь ему и тем, кто ехал в ту ночь по темной дороге.