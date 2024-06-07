Обвиняемый в мошенничестве генерал Иван Попов осуществлял противозаконные действия не в одиночку. Им была организована группа, а одним из соучастников, по версии следствия был генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в зоне специальной военной операции на Украине. Такую информацию сообщил Второй Западный окружной военный суд.

Согласно судебным материалам, генералом Иваном Поповым было совершено хищение чужого имущества в особо крупных размерах. Он завладел 133 миллионами 664 тысячами 700 рублями за счет обмана и злоупотребления своим служебным положением. Следствие считает, что данное преступление было совершенно группой вместе с Моисеевым и ныне покойным Цоковым.

Напомним, бывший командующий 58-й армией ВС России генерал Иван Попов был арестован 21 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отмечается, что Попов стал сотрудничать со следствием. Он предоставил доказательства участия в данном преступлении других лиц.