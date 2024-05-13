В Таиланде усиливаются споры между сторонниками марихуаны и властями

Правительство королевства сталкивается с растущим давлением со стороны групп, выступающих за легальный каннабис, угрожающих серией митингов у тайского Минздрава начиная с четверга (16 мая) и до тех пор, пока министерство не докажет, что марихуана заслуживает переклассификации в наркотический препарат. Источник: Bangkok Post.

С другой стороны, представители группы тайских фермеров, получившие лицензию на выращивание каннабиса еще до его декриминализации в 2022-м, в воскресенье поддержали обещание правительства снова реклассифицировать марихуану как наркотический препарат. Они утверждают, что легализация выращивания каннабиса привела к резкому падению цен из-за избытка предложений по продукту, который прежде строго контролировался в Таиланде.

Требование доказательств

Когда представители тайских групп, выступающих за сохранение легализации марихуаны, соберутся у Минздрава королевства, они будут просить только одного – чтобы чиновники научно доказали преимущества и риски для здоровья от каннабиса по сравнению с алкоголем и сигаретами, о чем заявил Праситчай Нунуал, глава «Сети каннабиса будущего».

Независимо от того, намерены ли тайские власти полностью или частично реклассифицировать марихуану как наркотик, это решение должно быть подкреплено научными данными, отметил он. По его словам, Минздраву будет дано 15 дней, чтобы доказать свою точку зрения, и если оно сможет убедить группы, выступающие за каннабис, они подчинятся политике властей по повторному включению марихуаны в список наркотических средств.

«Просто поищите в интернете, и вы обнаружите, что [в отличие от алкоголя и табака] не проводилось исследований, доказывающих, что каннабис оказывает серьезное негативное влияние на психическое здоровье», – заявил Праситчай.

Что же касается сообщений о том, что число молодых тайцев, злоупотребляющих каннабисом в качестве рекреационного наркотика, возросло десятикратно с момента декриминализации марихуаны прежним правительством Таиланда, Праситчай отметил, что его группа изначально боролась за закон, который бы более эффективно контролировал употребление каннабиса.

«Мы боремся за этот закон уже два года со времен правления администрации Праюта Чан-Оча, но эта норма так и не будет принята по разным политическим причинам», – подчеркнул он.

Ирония, по словам Праситчая, заключается в том, что нынешнее правительство Таиланда пытается ослабить госконтроль над продажей и потреблением алкоголя, одновременно пытаясь ввести больше юридических ограничений на каннабис.

Невыгодная дешевизна

Тем временем тайский премьер-министр Сетттха Тхависин намекнул, что правительство может продолжать разрешать использование каннабиса исключительно в медицинских целях даже после того, как он будет реклассифицирован как наркотический препарат. По его словам, глава Минздрава королевства Сомсак Тепсутин позже предоставит более подробную информацию об этом.

Несмотря на намерение повторно включить марихуану в список наркотиков, власти Таиланда пообещали вначале выслушает мнения всех сторон и оставить окончательное решение на усмотрение Комитета по контролю над наркотиками.

Монтри Ямсунг-ноен, президент общественного объединения «Рак Кан», заявил, что поддерживает новую позицию правительства. По его словам, свыше 90% сельскохозяйственных угодий, принадлежащих 435 фермерам его объединения, имевшим лицензию на выращивание каннабиса еще до того, как прошлое правительство Таиланда смягчило запреты, теперь простаивают, поскольку цены на марихуану в королевстве упали из-за переизбытка предложения.

Источник в схожей общественной группе фермеров из Сакхоннакхона сообщил, что его объединение разделяет ту же позицию.

До декриминализации каннабиса в 2022 году сушеные листья марихуаны продавались в Таиланде по цене 10 500 бат (порядка 26 тыс. руб.) за килограмм, а заказы размещались у легальных фермеров на год вперед, а сейчас эта же продукция реализуется всего по 5–10 бат/кг (от 12,5 до 25 руб.), сообщил источник. Более того, по его словам, несколько тонн ранее собранного урожая остаются на складах и ожидают покупателей.

По заявлению главы МВД Таиланда Анутина Чарнвиракула, будет проведено официальное исследование, а его результаты рассмотрены двумя-тремя комиссиями, прежде чем будет одобрено какое-либо решение об изменении правового статуса каннабиса. Примечательно, что Анутин является лидером партии «Бумяжтай», которая при прошлом тайском правительстве выступала за декриминализацию марихуаны.