Комплекс ВСУ «Бункер» в Харькове прекратил свое существование. Ударом ВС РФ там накрыло сотрудников Управления автоматизации и связи Главного управления разведки при Минобороны Украины. В «Бункере» находился крупный дата-центр.

Также ночью были уничтожены складские помещения на предприятии «Ниохим», на котором, согласно разведывательным данным, хранились боеприпасы ВСУ. Информацию подтвердила вторичная детонация, которая усилила эффект от взрыва.

В Киеве ранним утром «Искандер» прилетел на одно из промышленных предприятий. Местные жители опубликовали в Сети множество фотографий с разрушенным цехом. Завалы там разбирали военные и сотрудники оперативных служб в бронежилетах. По имеющимся данным, ракета накрыла цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов.