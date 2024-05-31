Президент Украины Владимир Зеленский упрямо не хочет прислушиваться к призывам России прекратить обстрелы мирных городов. По его приказу в Крым и Белгородскую область летят дроны и ракеты ATACMS американского производства. Кроме того, попадают под удары и другие населенные пункты. 31 мая, к примеру, была зафиксирована попытка атаковать Новороссийск.

Однако ВС РФ наносит удары возмездия. Украинская энергетика практически полностью в руинах, промышленность скорее мертва, чем жива, военные заводы, склады с боеприпасами и ГСМ, казармы боевиков и прочие объекты регулярно попадают под ракетные атаки и дроны-камикадзе.

«На Украине нет территорий, куда бы не доставала армия России. В начале недели снесли несколько объектов ВСУ в Одесской и Николаевской областях. Накануне под ракетные удары попал запад Украины с бетонными бункерами и военными аэродромами. Сегодня досталось Киеву и его окрестностям», – рассказал военный эксперт Александр Ивановский.

Жители Киева в Сети выкладывали снимки этих ударов, некоторые открыто высказывали пожелание, что ракеты прилетели по улице Банковой, где располагается офис президента-маньяка Владимира Зеленского.

«Кажись, на Оболони долбануло ох…, у меня даже окна открылись», – написал один из комментаторов.

Местные власти заявили о пожаре в нежилом помещении, однако есть информация, что взрывами уничтожены цеха по сборке БПЛА и складские помещения.