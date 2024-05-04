Испанские власти обещают туристам Магалуфа «нулевую терпимость» к наркотикам

Британская молодежь уже давно ездит на курорт Магалуф ради знаменитых вечеринок, где гуляки могут вести себя совершенно непринужденно и отрываться всю ночь, а весь день отсыпаться от похмелья на пляже. Холли Боун (на фото), репортерша британского издания, съездила в Магалуф и проверила, действительно ли там с этого года действует «нулевая терпимость», заявленная властями. Источник: Mirror.

В 2024-м курортный пригород Пальма-де-Майорки в очередной раз пытается навести порядок, готовясь принять миллионы туристов этим летом. В надежде привлечь более высокий класс туристов, мэр Магалуфа предупредил тусовщиков, что местные власти будут жестко расправляться с хамами.

Хуан Антонио Аменгуаль заявил, что курортная полиция успешно борется с наркотиками, налагая большие штрафы на тех, кто нарушает закон. «Каждый год муниципалитет Кальвия посещают почти два миллиона туристов, многие из которых британцы. Но Магалуф – это не джунгли, и британцы не дикари. Мы проявляем нулевую терпимость к грубости», – сообщил он.

Однако всего за одну ночь репортерше Mirror пять раз предлагали кокаин, и она стала свидетелем того, как подросток покупал огромную колбу с закисью азота, известной как «хиппи-крэк», после чего открыто использовать ее в баре. А прошлогодние посетители Магалуфа призывают тех, кто собирается поехать в этом году, быть осторожными, поскольку бандитского вида вышибалы, инциденты с наркотиками и мелкие кражи по-прежнему являются обыденностью этого курорта для вечеринок.

Мечты о высоком классе отдыха

Испанские власти хотят изменить репутацию Магалуфа, введя штрафы за пьянство на улице и за антиобщественное поведение, а также запретив продажу алкоголя после 21:30, за исключением лицензированных заведений. Компании-отельеры курорта на Мальорке вложили огромные инвестиции в размере 250 миллионов евро (порядка 24,7 млрд руб.) в создание более престижных отелей.

Но буквально на прошлой неделе два британских туриста получили серьезные травмы, будучи избиты охранником клуба. Вышибала-бразилец был арестован, но в итоге обвинение ему предъявлять не стали.

Британской репортерше предложили кокаин трижды за время пятиминутной прогулки по пляжу и еще дважды, когда она с фотографом добрались до Carrer Punta Ballena, места вечеринок.

В интервью для Mirror 56-летняя Сью Мосли, встреченная в Магалуфе, рассказала, что была на девичнике, когда ей пришлось броситься на помощь юной девушке, которой подсунули напиток «с шипами» (прим. Discover24: под «шипами» – англ. spiked – понимается наркотик, добавленный без ведома пьющего).

Мать двоих детей из г. Лидс (графство Уэст-Йоркшир) сообщила: «Вначале я подумала, что она очень пьяна, но вскоре выяснилось, что это не так. Ее глаза закатывались, а голова болталась из стороны в сторону. У нее были почти конвульсии».

Сью Мосли добавила, что подруги этой девушки были трезвы, и утверждали, что бармены накачали ее наркотиками, поскольку это была их первая выпивка за вечер. Женщина поддерживала связь с британскими девушками в возрасте от 18-19 лет. Они рассказали ей, что на следующий вечер второй девушке из их группы подсунули напиток «с шипами».

Сью сказала: «Медики, полиция и персонал бара попросту не интересовались этим. Один фельдшер заявил мне: «Такое происходит постоянно, мы ничего не можем сделать». В итоге группа парней посадила девушку в такси и повезла в больницу. Мне было противно все это видеть, потому что, будучи матерью, я не хочу наблюдать чужих детей такими уязвимыми. Кажется, что «шипы» здесь – обычное дело».

Другие родители заявили, что их едва совершеннолетним детям вводили наркотики, а сами юноши и девушки утверждали, что на них нападали вышибалы, и даже сообщали, что охранники баров отнимали смартфоны, чтобы удалить любые видеодоказательства.

Отвечая на обвинения о бандитах-вышибалах, мэр Аменгуаль заявил: «Ответственным лицом является тот, кто отвечает перед правосудием, будь то британец или испанец, турист или сотрудник. Туристы – наши гости, и мы серьезно относимся к их безопасности».

Неоднозначный курорт

За неделю пребывания в Магалуфе команда издания Mirror стала свидетелями нескольких вопиющих нарушений новых правила «нулевой терпимости». Они видели, как участники мальчишника купили две литровые бутылки водки и джина у продавца еды на вынос в 3 часа ночи. Та же группа позже приобрела закись азота и вдыхала газ из баллончиков на глазах у безразличных работников бара.

Гуляк по-прежнему привлекают в бары предложением бесплатной первой порции напитка. Для некоторых молодых британцев летний сезон здесь по-прежнему остается таким же привлекательным и увлекательным, как и восемь лет назад. Один бармен из Тоттенхэма (Северный Лондон), сообщил британской репортерше, что приехал сюда в 2016-м и никогда не оглядывался назад.

Он заявил: «У этого курорта плохая репутация, но я могу заработать здесь 50 000 фунтов (более 5,7 млн. руб.) за три месяца, мне это нравится. Я не собираюсь постоянно жить в Магалуфе, поскольку здесь довольно мрачно, но можно заработать много денег».

В рамках еще одного шага по ребрендингу курорта группа Melia Hotels за последние годы открыла в Магалуфе несколько роскошных отелей с видом на пляж. Другие местные отели, работающие по системе «все включено», ввели системы продажи билетов, чтобы ограничить количество алкогольных напитков, которые гости могут выпить за день.

Также на глазах Холли Боун и ее фотографа местная полиция арестовала двух мужчин, продававших контрафактную продукцию на пляже. Некоторые говорят, что эти перемены означают, что Магалуф уже далек от прежних времен. 45-летняя Набила Кануне, владелица косметического магазина, сказала: «Инвестиции в более престижные отели привлекли больше посетителей, которые ищут роскошь и хотят насладиться пляжем. Теперь и я могу торговать более дорогими брендами».