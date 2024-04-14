Известный юморист Александр Морозов во время эфира шоу «Ты не поверишь» рассказал о пагубной привычке покойного исполнителя Евгения Кунгурова. Звезда «Кривого зеркала» подчеркнул, что, несмотря на «лучезарный» характер певца, у него были проблемы с алкоголем.

В непростые периоды жизни Евгений Кунгуров прикладывался к бутылке. Были времена, когда артист «пил по-черному».

«Однажды он потерял все документы, в итоге с ним не разговаривала жена», – рассказал Морозов.

Юморист отметил, что дружил с Кунгуровым более 20-ти лет, и ему непонятно, почему его друг решился на самоубийство.

«В православии суицид — это большой грех», – отметил Морозов.

Напомним, вечером 8 апреля заслуженный артист РФ, оперный певец Евгений Кунгуров, покончил с собой. Известно, что у артиста были проблемы в личной жизни. Его жена, Ирина забрала детей и съехала от певца. Перед смертью Евгений отправил супруге смс, что она сможет найти его в ванной. Ирина не смогла до него дозвониться, поэтому вызвала полицию. Однако певца так и не смогли спасти от суицида, его тело обнаружили в квартире.