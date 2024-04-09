В ночь на 9 апреля по всей Украине объявлена воздушная тревога. В пяти регионах прогремели мощные взрывы, дроны-камикадзе «Герань» долетели даже до Львовской области на западе страны.

В Киеве три мощных взрыва прозвучало в самом центре города. Мэр Виталий Кличко призвал жителей не игнорировать опасность и идти в укрытия.

Также поражен объект в Каменском (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Днепродзержинск) Днепропетровской области. Звучали взрывы в Николаеве и Кривом Роге, в Одессе, в Полтавской и Киевской областях.

Ранее эксперт из Великобритании Александр Меркурис заявил, что ВС РФ из-за слабости ПВО противника полностью взяли под контроль украинское небо.