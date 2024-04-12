Православные священнослужители перечислили грехи, которые могут стать препятствием обретения душой жизни в Раю после смерти земного тела. В послании к Коринфянам говорится, что Царствия Небесного будут лишены, блудники, идолослужители, прилюбодеи, пьяницы, мужеложники, злоречивые и хищники.

«Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» – Первое послание св. Ап. Павла к Коринфянам.

Подобные грехи указываются и в послании к Галатам (5:19), где говорится, что люди, совершившие такие прегрешения, не будут вхожи в Царствие Божие.

«Дела плоти известны: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство».

Подобные слова звучали и от апостола Павла в его послании к Ефесянам (5:5). В нем говорится о лишении наследия в Царстве Христа и Бога блудников, нечистых или идолослужителей.

Поэтому, по словам православных священнослужителей, каждый верующий христианин должен стремиться соблюдать библейские заповеди и не соблазняться на мирские искушения, чтобы после смерти обрести покой в Раю.