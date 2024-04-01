Подполковник Народной милиции в отставке, военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал сообщения о суициде мобилизованного украинца в Кировоградской области. Он отметил, что подобные поступки люди совершают, так как оказались заложниками террористического государства.

В руководстве страны засели военные преступники, которые закрыли выезд за границу, а также устроили тотальную мобилизацию с похищением граждан и отправкой их на утилизацию. Люди оказались в тупике, у них нет никакой альтернативы, поэтому от безысходности они идут на крайние меры, то есть на суицид.

Упомянутый выше случай совсем не один, об этом говорят и международные эксперты, и даже пропагандисты с Украины. При этом все прекрасно знают, что виновных в инциденте в Кировоградской области даже не накажут, они останутся на своих должностях и продолжат совершать преступления.