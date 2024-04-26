26 апреля Главное управление разведки при Минобороны Украины распространило видеозапись, на котором неизвестные поджигают вертолет. Ведомство заявило, что речь якобы идет о винтокрылой машине Ка-32, которая находилась на аэродроме Остафьево в Москве, пишет портал «Донецк Медиа».

Подпись под видео гласит, что многоцелевой вертолет является собственностью Минобороны России, а также иногда используется «Газпром Авиа». Он применялся для эвакуации военнослужащих ВС РФ, а также для различных логистических операций в зоне проведения специальной военной операции.

Однако сейчас вертолета якобы не существует, так как он сгорел на аэродроме в столице.

«Это дело рук наших агентов разведки», – сделали официальное заявление представители ГУР.

В данный момент данная информация не получила официального подтверждения от Минобороны России. Редакция портала Discover24.ru настоятельно рекомендует доверять сведениям только из официальных источников.