Экологический след одноразовых электронных сигарет

Преподаватели-химики Университета Малаги (Испания) – профессор Хуан Мануэль Пас Гарсия, докторант-исследователь Мария дель Мар Серрильо Гонсалес и профессор Мария Виллен Гусман – обращают внимание на резко выросший в последние годы рынок электронных сигарет. Источник: The Conversation.

Если изначально вейпы рекламировались как средство для сокращения потребления табака, то по факту эти устройства привлекли к табакокурению многих, особенно молодежь и подростков, которые в противном случае курить не стали бы.

Растущая популярная электронных сигарет связана, прежде всего, с представлением о том, что они менее вредны. Кроме того, им приписывают заведомо ложные преимущества, такие как возможность использования вейпов в закрытых помещениях или заблуждение о том, что их парение никого «не беспокоит».

Помимо проблем, которые эти устройства представляют для здоровья, их популяризация создает новые беды с точки зрения окружающей среды и переработки отходов.

Использовать и выбросить

Одноразовые вейпы в форме капсул – один из предпочтительных вариантов для молодых пользователей и тех, кто сочетает эти устройства с потреблением табака. Они маленькие, легкие, доступные по цене, просты в использовании и не требуют никакого обслуживания. Кроме того, их производители предлагают широкий выбор ярких вкусов, навязчиво приглашающих попробовать разные сорта.

Как следствие, потребление одноразовых вейпов испытывает наибольший рост. Хотя в цифрах и нет четкого различия между моделями, по оценкам, в Испании продается от полумиллиона до миллиона таких электронных сигарет в неделю. В Великобритании, к примеру, потребляется до 5 миллионов одноразовых вейпов в неделю.

Этот тип одноразовой электронной сигареты является явным контрпримером концепциям экодизайна и экономики замкнутого цикла. Устройство состоит из разных материалов: различных конструкционных пластиков, светодиода, электрического сопротивления, аккумулятора и картриджа с жидкостью для парения, образованной из ароматизаторов, растительного глицерина, пропиленгликоля, никотина и добавок. И все это без учета силиконового колпачка на мундштук, картонной коробки и пластикового блистера.

Вероятно, по той причине, что производители вейпов не хотят, чтобы их клиенты видели, что именно они кладут в рот, эти устройства трудно разобрать для извлечения их компонентов. В результате большинство пользователей сталкиваются с неопределенностью относительно того, где и как хранить вейпы после полного использования.

По своей природе одноразовые электронные сигареты следует считать электронными отходами и утилизировать в пунктах сбора. К сожалению, практически никто этого не делает. Вместо этого вейпы попадают в бытовые отходы, в лучшем случае в корзину для аккумуляторов, где с ними невозможно разобраться. Наиболее распространенным способом утилизации вейпов является захоронение или сжигание.

Кроме того, все чаще можно найти большие количества электронных сигарет на территории европейских парков, мест для вечеринок, на пляже или в концертных и фестивальных залах. Поэтому данные никотиновые устройства представляют собой серьезную экологическую проблему, ведь для них нет специальной системы управления отходами и практически полностью отсутствуют обязательства в отношении их пользователей.

Что можно сделать

В последнее время в Европе звучат заявления о необходимости обновления законодательства в отношении табака и вейпинга. Например, чтобы остановить дальнейший рост числа молодых людей, увлекающихся вейпингом, Бельгия запрещает одноразовые электронные сигареты с 2025 года, и судя по всему, Франция и Великобритания идут по тому же пути. В Испании аналогичные меры также рассматриваются, учитывая недавно представленный проект «Комплексного плана профилактики табакокурения и контроля над ним».

Другой альтернативой могло бы стать одновременное регулирование продажи этих устройств и обращения с их отходами в соответствии с идеями, предложенными в испанском «Законе об отходах». Т.е. можно было установить, отмечают авторы статьи, что одноразовые вейпы следует продавать только в авторизованных заведениях и что там должна действовать система приема использованных электронных сигарет.

Для этого к цене устройства, предлагают преподаватели Университета Малаги, можно добавить «возвратный депозит» (например, 7 евро – около 690 руб.), который пользователь получит при возврате вейпа в точку продажи, что будет препятствовать бесконтрольному выбрасыванию устройства и поощрять выборочный сбор отходов для последующей утилизации.

В любом случае, отмечают авторы, необходимо повысить осведомленность о проблеме электронных сигарет, чтобы гарантировать, что они действительно используются в качестве инструмента, позволяющего бросить курить, а не начинать табакокурение, а также не создают дополнительных проблем для окружающей среды в результате их использования.