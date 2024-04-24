Обоснованность уголовного преследования в отношении экс-борца и сооснователя Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в причастности к похищению певца Авраама Руссо и попытке его убийства, поставил под сомнение Мосгорсуд. Об этом в своем материале рассказывает издание «Коммерсантъ».

Адвокат Роберт Зиновьев, представляющий интересы экс-борца, настаивает на том, что у дела вышли сроки давности и его необходимо закрыть. Однако следствие и Басманный суд ранее в прекращении уголовного преследования Эльдукаева уже отказали. Теперь Мосгорсуд отменил прошлое решение Басманного районного суда. Согласно новому принятому судом постановлению жалоба защиты должна быть рассмотрена по существу в суде первой инстанции.

Напомним, что певец Авраам Руссо опознал Тархана Эльдукаева во время следственных действий. По словам артиста, Эльдукаев был одним из тех лиц, которые «удерживали его, били и оскорбляли в кабинете Тельмана Исмаилова в ресторане Прага.