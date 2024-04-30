Российские войска реализовали успешное наступление на Очеретино в ДНР из-за грубейшей ошибки, которую совершило командование ВСУ при ротации бригад. Такое мнение высказали западные репортеры Business Insider.

В статье говорится, что украинское командование совершило настолько грубую ошибку при ротации бригад, что она позволила русским войскам «беспрепятственно» наступать и «захватить» почти всю «деревню».

Издание уточняет, что речь идет об ошибке командования, допущенной при ротации 47 и 115 мехбригад ВСУ, которые удерживали позиции вблизи Очеретино. По словам авторов публикации, 47 мехбригада отошла с позиций, а 115 – не успела на них подойти. В результате русские прорвались через образовавшуюся брешь и с атакой «захватили» Очеретино.