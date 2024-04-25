Сотрудники правоохранительных органов задержали двух российских военнослужащих, находящихся в Херсонской области, по подозрению в убийстве двух женщин и троих мужчин. Одна из убитых женщин была главой поселка, а двое убитых мужчин военнослужащими ВС РФ. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

В окрестностях села Подо-Калиновка утром 24-го апреля был обнаружен труп женщины, убитой из огнестрельного оружия. Прибывшие на место происшествия оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Позже в окрестностях села Абрикосовка было обнаружено еще два трупа: обожженных мужчину и женщину с расколотыми черепами. На месте происшествия были обнаружены гильзы от автомата Калашникова.

Силовикам удалось задержать подозреваемых в убийстве троих людей. Ими оказались военнослужащие ВС РФ, один из которых был ранее судим за убийство. Во время допроса они сознались еще в двух убийствах. Одним из убитых мужчин оказался военнослужащий российской армии по имени Максим.