Дети зарубежных звезд все чаще начинают ассоциировать себя личностями другого пола или вовсе небинарами. Как сообщается в британском издании Daily Mail, 15-летняя дочь голливудского актера Бена Аффлека и его экс-супруги актрисы Дженнифер Гарнер решила сменить свое имя на мужское.

Общественность узнала о данном решении дочери голливудских актеров во время похоронного процесса отца Дженнифер. Серафина Роуз появилась на церемонии в мужском костюме с коротко подстриженными волосами. Она представилась Фином Аффлеком и прочитала отрывок из библии.

Ранее Серафина уже появлялась на публике с короткой стрижкой в свободной одежде и рюкзаком, с надписью – «Фин».

Ранее стало известно, что 16-летняя Эмма, дочь нынешней супруги Бена Аффлека, Дженнифер Лопес, заявила о своей небинарности. Девочка просит окружающих обращаться к ней с использованием местоимения «они». О возможной смене имени Эмма пока не заявляла.