Журналист издания RG.ru решил провести расследование по поводу предоставления медицинских услуг в одной московской частной клинике. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания. Причина, побудившая сотрудника СМИ обратиться за медицинской помощью, заключалась вовсе не в болезни и не желании обследовать организм, а регулярным звонкам из различных частных медучреждений, «выгодно» предлагающих различные обследования.

Автор статьи выбрал одну клинику из огромного перечня и решился на процедуру «обследования сосудов головного мозга», которую ему очень активно разрекламировали операторы во время звонков.

Но для прохождения данной процедуры, конечно же, изначально следует посетить соответствующего специалиста – невролога. Однако выяснилось, что врач, к которому журналиста отправили в клинике, оказался не профильным специалистом, а обычным терапевтом. Задав несколько стандартных вопросов, доктор «набросил на мою голову сетку с датчиками со словами: “Сейчас все узнаем”. И сказал сидеть спокойно. Через пару минут “исследование” закончилось».

По итогу, врач вынес вердикт, что сосуды у автора статьи в плохом состоянии, кроме того, по его внешнему виду он определил также серьезные проблемы с печенью. Доктор порекомендовал пройти соответствующее лечение, которое обойдется «всего лишь в 200 тысяч рублей». Причем назначенные процедуры капельниц с «дорогим импортным лекарством» стоили 30 тысяч рублей каждая, хотя этот же препарат на сайтах аптек стоил в разы дешевле – от 2800 до 3800 рублей.

Автор сообщает, что вся эта «выгодная» диагностика по итогу выльется во внушительную сумму, а будет ли найдена причина недуга – это большой вопрос.