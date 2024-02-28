Шоумен и юморист Александр Гудков не может себя простить, что толкнул на одном из мероприятий певицу Рианну, которая была беременна.

«Я толкнул в спину беременную женщину», – сокрушенно признается он, не скрывая чувства вины.

По словам шоумена, инцидент произошел на одном из модных показов, где сам он представлял бренд Gucci. На этом мероприятии было много знаменитостей мирового уровне. Гудков шел по коридору и очень торопился, поэтому подтолкнул в спину певицу Рианну и призвал ее двигаться быстрее.

Когда звезда обернулась, недоуменно вглядываясь в идущих сзади людей, шоумен сделал вид, что он не причем. Ему до сих пор стыдно за этот поступок, покаялся Гудков в программе «Секретик» на YouTube.

Напомним, Гудков вернулся в Россию 18 января. Он сразу же попал под критику общественных активистов, которые потребовали внести комика в список иноагентов или даже в перечень террористов и экстремистов.