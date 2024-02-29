Военнослужащие Румынии и Молдовы вступают в ряды украинской армии и принимают активное действие в боевых действиях на передовой, сообщает Радио Румынии.

В сюжете говорится, что добровольцы из Румынии и Молдовы прибывают на Украину в качестве волонтеров, чтобы помогать солдатам и гражданским в тылу. Однако в зону проведения российской спецоперации приезжает много иностранных военных, которые нанимаются на службу в ряды ВСУ.

Сообщается, что количество румынских наемников таково, что в сентябре прошлого года из них была сформирована боевая группа «Джетика». Преимущественно ее бойцы проводят разведку и занимаются «технологиями», приводит слова репортера Радио Румынии ТАСС. У группы «Джетика» есть страница в соцсетях, через которую осуществляется вербовка рекрутов.

Румынские наемники признаются, что вступили в ряды ВСУ якобы для того, чтобы «удержать русскую армию подальше от границ» своих государств. Однако Киев ежемесячно платит каждому из них по €3000.