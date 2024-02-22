Семеро военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ оказались в плену у российских бойцов. Видео, подтверждающее это, появилось в тг-канале «Херсонский вестник».

Кадры скорее всего снимались в подвале. Семеро боевиков заявили, что принадлежат к 36-й украинской бригаде, которая длительное время занимала позиции в Крынках Херсонской области, надеясь превратить населенный пункт в плацдарм для наступления на Крым.

«Ну вот, попались, ребята. Пытались спрятаться. Но не в этот раз, мы всех найдем», – сообщил на видео один из бойцов ВС РФ.

20 февраля российские ВС освободили Крынки, о чем президенту Владимиру Путину доложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что наши бойцы с честью противостояли подразделениям четырех вражеских бригад морской пехоты.