Американский президент Д. Байден создает видимость диалога с Москвой, чтобы конгрессмены одобряли новые транши Украине для противодействия «русской угрозе», считает эксперт Д. Суслов.

В беседе с ТАСС Суслов пояснил, что иллюзия диалога с Москвой нужна Байдену для того, чтобы выбить из Конгресса новую порцию денег. Республиканцы против помощи Киеву, но их очень волнуют темы ядерной и нацбезопасности. Поэтому Байден заверяет всех, что Россия представляет «угрозу». Он позиционирует Украину как ключевой инструмент для остановки «врага». Но чтобы этот «инструмент» работал, его нужно подпитывать деньгами, сказал эксперт.

Комментируя послание президента, Суслов подчеркнул: если Вашингтон продолжит политику ведения гибридной войны с РФ, то никакого диалога не получится. В текущий момент США крайне заинтересованы в том, чтобы навязать России ограничения в вопросах разработки стратегического оружия, резюмировал эксперт.