После взрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Олега Попова было обнаружено сильно обгоревшее тело неизвестного мужчины. Глава Минздрава республики Наталья Пащенко сообщила, что полиция занимается идентификацией личности.

Автомобиль Попова 6 декабря взорвался у стадиона «Авангард» в Луганске. Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что сам парламентарий получил серьезные ранения в результате покушения. Также он заявил, что подрыв машины депутата – это террористический акт, передает ТАСС.

Труп неизвестного был обнаружен выехавшими на место медиками. Он передан правоохранительным органам, которые проведут необходимые экспертизы для установления личности.

Позже стало известно, что депутат Олег Попов получил несовместимые с жизнью ранения и погиб. Эту информацию подтвердил коллега парламентария Юрий Юров.