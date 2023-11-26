Журналист из Самары Илья Круговой, которого мобилизовали в зону СВО, рассказал о заработной плате. Он отметил, что в этом месяце наблюдалась задержка с выплатами, но это связано с пересчетом и увеличением денежного довольствия, передает портал 63.ру.

Круговой отметил, что за выходные, которые не используются по вполне понятным причинам, предусматривается двойная выплата. Кроме того, всегда можно рассчитывать на материальную помощь, увеличивающую зарплату вдвое. Так, после пересчета он получил 296 рублей.

Еще один военнослужащий отметил, что ему выдали сперва 119 тысяч рублей, однако позже добавили социальную выплату, предусмотренную для мобилизованных. Она составила 176 тыс. рублей. Боец также сообщил о задержке с выплатами зарплаты на 6 дней.