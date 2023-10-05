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Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин разразил вокруг своей персоны скандал. Причиной стали его угрозы в адрес российских звезд, которые должны выступить на вечере памяти покойного Юрия Шатунова с песнями исполнителя. Он сыпал проклятья в сторону артистов, угрожая им расправой мистического характера. По словам Разина, кто примет участие «в этом сатанинском шоу», тот будет проклят.

Как отметил российский музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, причиной такого поведения Разина является его невозможность дальше иметь заработок с творчества покойного Шатунова. «После трибьют-концерта будет выпускаться альбом, заработает другой лейбл, который не имеет прямого отношения к “Ласковому маю”. Разин от этого негодует», – заявил Рудченко.

Напомним, что 17 октября должен состояться вечер памяти Юрия Шатунова, приуроченный к 50-летию покойного артиста. Мероприятие состоится в Москве, в концертном зале Crocus City Hall. На концерте выступит множество известных российских артистов, которые исполнять популярные песни группы «Ласковый май», солистом которой являлся Юрий Шатунов.

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